Le RDL Hyundai de Saint-Pascal prêt pour une saison prometteuse

Après un début de saison convaincant marqué par deux victoires, l’équipe de baseball junior AA de Saint-Pascal semble fin prête à connaître une campagne des plus prometteuses. Avec un noyau de joueurs désormais bien rodé et arrivé à maturité, combiné à l’arrivée de recrues talentueuses, les attentes demeurent élevées au sein de l’organisation.

« On sent que tout est en place cette année. L’équipe joue avec confiance et cohésion, et les nouveaux venus s’intègrent très bien », confie l’entraîneur Mathieu Marquis. Les solides performances du début de saison ne sont pas le fruit du hasard, car le développement constant des vétérans, allié à une chimie d’équipe bien établie, donne au RDL Hyundai les outils nécessaires afin de rivaliser avec les meilleures formations du circuit.

La ligue junior AA, qui regroupe douze équipes s’étendant du Bas-Saint-Laurent jusqu’à Trois-Rivières, est particulièrement relevée cette saison. Malgré la compétition féroce, plusieurs observateurs croient que Saint-Pascal a les atouts pour aller jusqu’au bout, et aspirer aux grands honneurs.

Source : Club de baseball junior AA Saint-Pascal