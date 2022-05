Saint-Pamphile invite ses commerces et industries à aménager leur devanture

C’est dans le cadre du prix Reconnaissance en mobilisation citoyenne remis par Les Fleurons du Québec que la Ville de Saint-Pamphile a invité tous ses commerces et industries à se joindre à une grande fête afin de souligner le travail accompli pour embellir le territoire de façon durable.

Cette célébration a débuté par une conférence personnalisée de M. Christian Dufresne, enseignant au Centre de formation horticole de Laval, sur le verdissement des commerces. Le tout s’est poursuivi par un cocktail et un repas qui ont permis à la quarantaine de personnes présentes de discuter en bonne compagnie.

Rappelons que la Ville de Saint-Pamphile a reçu le prix en mobilisation citoyenne en 2019 pour son projet Embellissement des commerces, et ce, dans la catégorie des 5 000 habitants et moins. Le but du projet était d’accentuer la mise en valeur horticole des commerces et entreprises. Pour ce faire, la Ville s’était alliée à la Société de développement industriel, au service de garde de l’école primaire et à la classe de persévérance scolaire de l’école secondaire pour créer des bacs de bois et les garnir de fleurs. Ce projet mobilisateur de Saint-Pamphile avait su retenir la faveur d’un comité d’experts en bénévolat pour remporter une grande fête gourmande pour ses bénévoles horticoles qui a enfin pu avoir lieu après deux ans de pandémie.

Pour en savoir plus sur le programme des Fleurons du Québec, consultez le site Internet www.fleuronsduquebec.com.

Source : Les Fleurons du Québec