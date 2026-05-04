Gala des Gaulois : les athlètes de La Pocatière à l’honneur

La 16e édition du Gala des Gaulois a réuni près de 235 convives le 9 avril dernier au Centre Bombardier de La Pocatière. Dans une ambiance festive marquée par la reconnaissance des performances sportives et académiques des étudiants-athlètes de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) et du Cégep de La Pocatière, 170 athlètes issus de huit disciplines ont été honorés au cours de cette soirée devenue une véritable tradition dans le milieu collégial.

D’entrée de jeu, les distinctions de recrues de l’année ont permis de souligner l’émergence de nouveaux talents prometteurs. Delphine Beaulieu (volleyball féminin), Lauralie Jean (cross-country), Sheldun Bourgault (basketball), Vincent Poulin (badminton), Fabrice Fournier et Cédrik Bérubé (volleyball masculin), Maude Lemieux (football drapeau féminin) ainsi que Xavier Vézina (football) ont tous été récompensés pour leur première saison remarquable.

L’esprit sportif a également été mis à l’honneur avec la reconnaissance de Maïka Thibault (volleyball féminin), Clémence Dutil (cross-country), Jacob Hudon (basketball), Antoine Renauld (badminton), Matys Gamache-Poitras (volleyball masculin), Émy Cliche (football drapeau féminin) et Nathan Cabot (football), qui se sont distingués par leur attitude exemplaire et leur engagement sur le terrain.

Du côté des honneurs spéciaux, Xavier St-Pierre (football) a reçu l’Hommage Monadnocks. Les performances individuelles au football ont aussi été soulignées, avec les titres de meilleurs joueurs de position remis à Antoine Harvey (ligne offensive), Danick Laflamme (ligne défensive), Xavier Vézina (unités spéciales), Olivier Godbout (joueur offensif) et Samuel St-Pierre (joueur défensif).

Les titres d’athlètes par excellence par discipline ont quant à eux récompensé Alice Caron (volleyball féminin), Félix Drolet et Juliette Gagnon (cross-country), Victor Lapointe (basketball), Oxana Pelletier et Clarence Boulanger (badminton), Charly Lévesque (volleyball masculin), Myriam Arès (football drapeau féminin) ainsi que Samuel St-Pierre (football), ce dernier s’étant particulièrement illustré au cours de la saison.

Sur le plan académique, le mérite aux études a été remis à Alice Caron (volleyball féminin), Catherine Fortier (cross-country), Victor Lapointe (basketball), Ève-Sophie Caron (badminton), Jérémy Doyon (volleyball masculin), Juliette Néron (football drapeau féminin) et Nathan Cabot (football), chacun recevant une bourse de 300 $.

Les prix d’excellence

La soirée a culminé avec le dévoilement des deux plus grandes distinctions individuelles. Juliette Gagnon a été nommée athlète féminine par excellence, tandis que Samuel St-Pierre a décroché le titre d’athlète masculin par excellence, chacun recevant une bourse de 500 $.

Enfin, le prix d’entraîneur par excellence a été attribué à Benoit Fraser, soulignant son travail remarquable à la tête de l’équipe de badminton au cours de la saison.

Cette 16e édition aura aussi été marquée par l’annonce de l’ajout du golf comme nouvelle discipline dès la saison 2026-2027, témoignant de la croissance continue du programme sportif des Gaulois. L’événement a ainsi permis de célébrer non seulement les performances individuelles et collectives, mais aussi l’engagement soutenu de toute une communauté envers la réussite des étudiants-athlètes.