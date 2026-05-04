Mise à jour économique des libéraux : Bernard Généreux dénonce une explosion de l’endettement

Le député de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Bernard Généreux, dénonce le dernier budget présenté par le gouvernement libéral de Mark Carney, qu’il qualifie de « budget à crédit irresponsable » qui plongera le Canada dans un endettement durable.

Selon M. Généreux, cet exercice financier confirme une tendance inquiétante à Ottawa, en l’occurrence l’accentuation des dépenses incontrôlées alimentant l’inflation et fragilisant l’économie. « Ce budget signifie plus de coûts, plus d’impôts, plus de dettes et plus d’inflation. Pendant ce temps, la croissance ralentit, et l’abordabilité recule partout au pays. Les libéraux se félicitent d’un déficit inférieur de 11 milliards de dollars à leurs prévisions, mais omettent de dire qu’ils ont tout simplement doublé le déficit initialement annoncé. C’est une vision complètement déconnectée de la réalité économique des Canadiens », affirme-t-il.

Malgré des revenus supplémentaires de plus de 10 milliards de dollars, liés notamment à la hausse des prix du pétrole dans un contexte géopolitique tendu, Bernerd Généreux affirme que le gouvernement libéral continue de dépenser sans compter, aggravant ainsi la situation financière du pays.

« Les libéraux vivent dans un monde parallèle. Ils se présentent comme de bons gestionnaires, alors qu’ils profitent de circonstances exceptionnelles pour masquer une explosion incontrôlée des dépenses », ajoute-t-il.

Le député critique également plusieurs annonces qu’il juge mal ciblées ou inefficaces, plus particulièrement les milliards en nouvelles dépenses, et ce, sans plan clair pour équilibrer les finances publiques.

Une dette qui appauvrit les Canadiens

Bernard Généreux souligne également que cette mauvaise gestion a des conséquences directes sur les familles canadiennes, déjà durement touchées par la hausse du coût de la vie. « Depuis un an, la situation ne cesse de se détériorer. Le coût de la dette explose, et ce sont les Canadiens qui paient la facture. Les intérêts sur la dette atteignent maintenant 59 milliards de dollars, soit davantage que ce que le gouvernement transfère pour les soins de santé », déplore-t-il.

Il rappelle aussi que plus de 300 milliards de dollars s’ajouteront à la dette nationale au cours des prochaines années, ce qui entraînera une hausse importante des coûts d’intérêts, et exercera une pression accrue sur les finances publiques. « Chaque famille canadienne devra assumer environ 3400 $ en intérêts sur la dette fédérale. C’est inacceptable », insiste-t-il.

L’alternative

Face à cette situation, Bernard Généreux rappelle que les conservateurs proposent un plan clair pour rétablir la discipline budgétaire : « Nous croyons en une économie forte, une inflation maîtrisée, et un gouvernement responsable. Cela passe par l’équilibre budgétaire, des impôts plus bas, et une énergie abordable pour les familles et les entreprises », affirme-t-il.

Il conclut en réitérant l’engagement des conservateurs à bâtir un Canada plus abordable, autonome et prospère : « Les Canadiens méritent mieux que des promesses brisées et une carte de crédit sans limites. Nous allons continuer de nous battre pour un pays où le travail paie, et où l’avenir est à portée de main. »