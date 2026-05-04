Une Lionne à Mont-Carmel

Le 8 avril, le club Lions de Mont-Carmel a eu le plaisir d’initier un nouveau membre avec la venue de Laurence Frève, résidente de Mont-Carmel et éducatrice en service de garde.

Sur la photographie, elle est entourée de Lion Chantal Ouellet, présidente du club et marraine de Laurence, ainsi que de Lion Réal Lévesque, ancien gouverneur du District U-3, qui a présidé l’initiation. Tout le club lui souhaite la bienvenue, en la remerciant déjà de mettre son implication et son dynamisme au service de la communauté !

Source : Club Lions Mont-Carmel