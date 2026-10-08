Gaston Deschênes à L’Islet pour raconter les curiosités de la Côte-du-Sud

Les amateurs d’histoire régionale auront rendez-vous avec l’historien Gaston Deschênes, le dimanche 18 octobre prochain, alors qu’il sera de passage à L’Islet pour une conférence intitulée Curiosités de la Côte-du-Sud.

Présentée par la bibliothèque Jean-Paul-Bourque, l’activité se déroulera à compter de 14 h à l’église de L’Islet-sur-Mer. L’entrée sera gratuite.

Gaston Deschênes

Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, Gaston Deschênes est l’un des auteurs ayant abondamment documenté l’histoire de la Côte-du-Sud. Spécialiste de l’histoire parlementaire, il s’est également penché au fil de ses recherches sur plusieurs épisodes ayant marqué la région, de la Conquête aux mouvements politiques des XVIIIe et XIXe siècles.

Titulaire d’une maîtrise en histoire de l’Université Laval, il a fait carrière pendant une trentaine d’années à l’Assemblée nationale du Québec, notamment dans les domaines de la recherche et des études documentaires.

Auteur de nombreux ouvrages, Gaston Deschênes a consacré une part importante de son travail à sa région natale. On lui doit notamment L’Année des Anglais, Les Voyageurs d’autrefois sur la Côte-du-Sud, Le mouvement patriote sur la Côte-du-Sud, Curiosités de la Côte-du-Sud et Un pays rebelle. Il a également publié en 2024 Les gens de ma paroisse, un ouvrage consacré à Saint-Jean-Port-Joli.

Sa conférence du 18 octobre sera l’occasion de revisiter certains personnages, événements et particularités qui composent la riche histoire de la Côte-du-Sud, un territoire que l’historien étudie et raconte depuis plusieurs décennies.