Une soirée sous le signe de l’ouverture

La première année du projet InterAction de L’ABC des Hauts Plateaux s’est terminée en grand avec le lancement du livre de recettes et le vernissage de l’exposition interculturelle le 27 janvier dernier à la Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud.

Entourées d’une cinquantaine de personnes présentes lors de cet événement, les réalisations finales des ateliers culinaires et artistiques ont été dévoilées au grand jour : le livre regroupant les recettes ayant été cuisinées pendant l’année et le vernissage de l’exposition des œuvres d’art collectives.

Ce sont les 234 personnes ayant participé aux ateliers, provenant de 17 nationalités différentes, qui avaient reçu une invitation spéciale à se joindre à cette soirée de la fin janvier.

Quelques personnes ont pris la parole pour nommer l’importance de ce type de projet dans notre milieu, la présence du respect dans les activités et l’ouverture d’esprit que tous ont pu développer : Lise Anctil, présidente de L’ABC des Hauts Plateaux, Louis Lachance, maire de Sainte-Lucie-de-Beauregard et les quatre intervenantes qui ont animé le projet.

Le témoignage de Brice N’vodjo, présent lors de nombreux ateliers, a touché les personnes présentes par sa spontanéité, sa transparence et sa générosité.

Ensuite, tous ont pu partir à la découverte des réalisations concrètes, sur des airs musicaux interculturels. L’exposition artistique regroupe plus de 20 œuvres d’art et occupe un bel espace à la Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud.

Elle restera en place jusqu’au 11 février prochain. Les créations sont accompagnées d’informations culturelles qui ont été partagées lors des rencontres. Donc, en plus d’y voir de belles œuvres, les visiteurs de l’exposition pourront en apprendre sur les différentes cultures présentes au sud des MRC de L’Islet et de Montmagny.

La soirée a également été le moment utilisé pour faire le lancement du livre de recettes. Un exemplaire de Recettes interculturelles a été remis gratuitement aux participants, qui en sont réellement les créateurs. Aussi, quiconque est intéressé par son contenu peut également le consulter sur le site internet de L’ABC des Hauts Plateaux.

Cette première année du projet InterAction fut un franc succès au sud des deux MRC avec les 127 personnes immigrantes et les 107 de la communauté d’accueil qui y ont été impliquées lors des 27 ateliers. L’objectif de socialisation est atteint et n’attend qu’à se poursuivre. En ce sens, le projet entamera sa deuxième année sous peu et mettra de l’avant, pour toute la prochaine année, les musiques et les danses des participants désireux de partager ces aspects de leur culture.

Source : L’ABC des Hauts Plateaux