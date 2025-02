Geneviève Guilbault en visite en Côte-du-Sud

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable Geneviève Guilbault a répondu favorablement à l’initiative du député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest en passant la journée du 26 janvier dans la région, afin de mieux comprendre les réalités de sa circonscription.

La journée a débuté par une visite au Centre de service de transport situé à Saint-Pascal, en compagnie de la mairesse Solange Morneau et d’autres dignitaires, ainsi que de l’équipe du centre de service. Ce moment a permis à Mme Guilbault de rencontrer le personnel du Centre de service, et d’observer de près leur travail sur le terrain.

Par la suite, elle s’est déplacée à La Pocatière, plus précisément à l’usine Ras L’Bock. Cette visite a été l’occasion d’explorer les installations de l’entreprise, de dialoguer avec les élus de Côte-du-Sud sur divers enjeux régionaux, et d’échanger des idées pour des solutions concrètes.

La journée s’est poursuivie par un 5 à 7 à la Snow Fête de Saint-Cyrille-de-Lessard. Cet événement a permis aux citoyens d’échanger avec Mme Guilbault, renforçant ainsi les liens entre le gouvernement et la communauté.

« Passer cette journée dans Côte-du-Sud aux côtés de mon collègue Mathieu a été une expérience enrichissante. Grâce à son initiative, j’ai pu échanger avec nos équipes sur le terrain, nos élus et nos citoyens de la région. Être connectés sur les gens, c’est ce qu’il y a de plus essentiel pour nous. Merci à vous tous pour votre accueil et votre générosité! », a déclaré Geneviève Guilbault.

Pour clore la journée, la vice-première ministre a prononcé un discours lors du coup d’envoi de la 12e édition de la Snow Fête, soulignant l’importance de l’engagement communautaire et des initiatives locales.

« Je suis ravi de la visite de madame Guilbault et de son écoute attentive. Cette rencontre a été une occasion précieuse d’échanger sur les préoccupations et les aspirations des citoyens de ma circonscription. Il est essentiel de saisir les réalités et les défis spécifiques auxquels la Côte-du-Sud est confrontée pour pouvoir élaborer des solutions répondant aux besoins de notre communauté, et favoriser le bien-être collectif », a conclu Mathieu Rivest.

Source : Bureau de Mathieu Rivest