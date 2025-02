Une troisième fin de semaine parfaite pour L’Everest

L’Everest de la Côte-du-Sud poursuit sa lancée victorieuse avec une troisième fin de semaine parfaite d’affilée. Ayant débuté le vendredi 31 janvier dernier, la formation sudcôtoise a enchaîné deux succès en moins de 24 heures, portant ainsi sa série de victoires à six consécutives.

Un retour gagnant à Gatineau

Vendredi soir, l’Everest affrontait les Flames de Gatineau et s’est imposé 4-2 après une remontée spectaculaire. C’est Thomas Bégin qui a joué les héros en marquant sur l’avantage numérique à deux minutes de la fin du troisième engagement.

La rencontre a débuté avec un bel échange entre Marc-Olivier Roy et Eliot Chaput, permettant à Rémy Guy d’inscrire son deuxième but sous ses nouvelles couleurs. Les Flames ont ensuite répliqué avec deux filets sans riposte, prenant l’avantage 2-1. Mais l’Everest n’a pas tardé à revenir dans la partie grâce au 27e but de la saison de Félix Riverin, sur une brillante relance de Serein Ntibashoboye et Alexandre Lauzier.

Riverin a conclu sa soirée avec un troisième point en inscrivant un but dans une cage déserte, tandis qu’Alexandre Lauzier a récolté une mention d’aide sur ce filet. À noter que le gardien de but, originaire du Bas-Saint-Laurent, a non seulement bloqué 26 tirs, mais a aussi récolté trois passes sur les derniers buts de son équipe.

Un duel serré à Pierrefonds

Moins de 24 heures plus tard, l’Everest a remis cela avec une nouvelle victoire de 4-2 face au Phœnix de Montréal. Le capitaine Dan Chrétien s’est illustré en amassant trois points lors de cette rencontre disputée samedi après-midi.

En fin de première période, Rémy Guy croyait bien avoir ouvert la marque, mais son but a été refusé pour une déviation avec le patin.

En début de deuxième période, alors que l’Everest évoluait en supériorité numérique, Thomas Bégin a été sanctionné pour un tir de pénalité. Mathys Marcotte n’a pas raté l’occasion et a permis au Phœnix de prendre les devants 1-0. Serein Ntibashoboye a rapidement ramené l’égalité, mais Montréal a répliqué quelques minutes plus tard sur un jeu de puissance.

Dans les cinq dernières minutes de la période médiane, Dan Chrétien a repéré Noah Woodard dans l’enclave, lui permettant d’inscrire son huitième but de la saison et de ramener les deux équipes à égalité. Peu avant la pause, l’Everest croyait bien prendre les devants, mais le filet était déplacé et le but a été refusé.

En troisième période, le capitaine Chrétien a pris les choses en main en déviant habilement un tir de Thomas Bégin pour donner une avance définitive à l’Everest. Serein Ntibashoboye et Bégin ont chacun ajouté une mention d’aide sur le jeu. En toute fin de rencontre, Chrétien a scellé l’issue du match en envoyant la rondelle dans un filet désert. Une fois de plus, Alexandre Lauzier a brillé devant le filet en effectuant 26 arrêts.

L’Everest grimpe au classement

Grâce à cette séquence victorieuse, l’Everest grimpe au septième rang du classement général avec 41 points. L’équipe possède un match en main sur les Cobras (6e) et trois matchs en main sur les Rangers de Montréal (5e).