Geneviève Moreau est nommée directrice générale de Vrille art actuel

Le conseil d’administration de Vrille art actuel annonce la nomination de Geneviève Moreau à titre de directrice générale de l’organisme. En fonction depuis le 1er juin, elle a pris la relève d’Amélie Brindamour qui a assuré la direction par intérim depuis l’automne 2023.

En plus de ses 15 ans d’expérience comme travailleuse autonome dans le domaine des arts visuels à titre de photographe, Mme Moreau détient un baccalauréat en arts visuels et médiatiques (UQAM), un diplôme en gestion d’organismes culturels (HEC Montréal) ainsi qu’un certificat en gestion des documents et des archives (UQAM).

Son parcours l’a amenée à travailler dans une grande diversité de contextes, allant de la gestion de projets à la coordination d’équipes et à l’administration. Son profil hybride — à la fois artiste engagée, gestionnaire rigoureuse et communicatrice proactive — est parfaitement aligné avec les besoins et la vision de Vrille art actuel.

L’organisme se dit convaincu que son approche humaine et sensible des enjeux et de la réalité du milieu artistique, de même que ses grandes qualités de gestionnaire permettront à Vrille de solidifier ses partenariats et son ancrage dans la région afin de continuer à faire rayonner l’art actuel au Kamouraska.

Source : Vrille art actuel