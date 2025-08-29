L’Islet lance sa programmation automnale

La Municipalité de L’Islet a présenté sa programmation de loisirs pour l’automne 2025, et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’offre est variée et pensée pour rejoindre l’ensemble de la population, des plus jeunes aux aînés, autant pour les sportifs que pour les amants de la culture et du communautaire.

Les amateurs d’activité physique y trouveront leur compte, avec une série de cours et d’entraînements adaptés à différents niveaux. Le Club de course revient dès la fin août, animé par des passionnées de course à pied. Des séances d’entraînement en circuit, de la Zumba, de la boxe récréative et le programme Bougez zen figurent également au menu. Le hatha yoga complète cette offre en proposant un moment de détente et de bien-être axé sur la respiration et la méditation.

Les installations sportives de l’école secondaire Bon-Pasteur demeurent au cœur de la programmation, avec une salle d’entraînement accessible plusieurs soirs par semaine, des plages horaires consacrées au badminton et au pickleball, sans oublier les séances d’escalade ouvertes à ceux ayant suivi une formation préalable.

Un automne placé sous le signe de la culture

Les bibliothèques municipales de L’Islet — Jean-Paul-Bourque, Lamartine et Léon-Laberge — continuent d’animer la vie culturelle avec un vaste éventail d’activités. On y retrouve des conférences, une brocante de livres, des visites dans les résidences pour aînés, ainsi que des heures du conte pour les enfants. La bibliothèque de semences, initiative originale et communautaire, invite les citoyens à partager et à échanger des semences afin de préserver la diversité agricole locale.

L’implication des organismes du milieu

Plusieurs organismes s’ajoutent à cette programmation. Les Chevaliers de Colomb lancent une nouvelle campagne d’œuvre charitable, et organisent un concours de dessin pour les jeunes sur des thèmes d’actualité. Ils proposeront également des brunchs familiaux ainsi qu’une activité d’accueil pour les nouveaux parents de la région.

De leur côté, le Cercle de Fermières convie la population à son Salon du cadeau de novembre, où créations artisanales et produits locaux seront mis en valeur. La Fabrique Notre-Dame de Bonsecours organise quant à elle des visites animées de son église, et met en place une loterie au bénéfice de ses activités.

La Maison des jeunes de L’Islet-Nord prévoit plusieurs sorties culturelles et de loisirs pour les adolescents, tandis que le Centre-Femmes La Jardilec propose des ateliers de yoga adaptés aux besoins particuliers des participantes.

Patrimoine et jeunesse à l’honneur

Le Musée maritime du Québec ramène ses populaires dimanches gratuits pour les jeunes de 19 ans et moins. Au programme : visites guidées, ateliers créatifs, rallyes familiaux et découvertes culturelles. Les cadets de la marine de L’Islet offriront également une programmation dynamique incluant une clinique musicale, une fin de semaine nautique et l’Opération Triton.

Les citoyens qui souhaitent en savoir plus sur la programmation ou s’inscrire aux différentes activités peuvent communiquer avec le Service des loisirs de L’Islet au 418 247-3060. Deux ressources sont disponibles : Véronique Bélanger, coordonnatrice aux loisirs et à la culture (poste 228), ainsi que Laurie Bélanger-Paré, coordonnatrice communautaire (poste 234).