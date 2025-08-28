Une deuxième édition pour le Festival des vins de Saint-Jean-Port-Joli

C’est le 13 septembre prochain qu’aura lieu la deuxième édition du Festival des vins de Saint-Jean-Port-Joli, présentée par l’entreprise Graphie. La dégustation se déroulera sur la passerelle de la Vigie et au Parc des Trois-Bérets, selon la même formule que l’année dernière, de 16 h à 20 h 30.

Les participants auront l’occasion de découvrir des vins de partout dans le monde, présentés par une quinzaine d’agences et de vignerons locaux invités, dont Ségué Lepage de Cidres Appalaches, et Frédéric Paré du Domaine des Feux follets de Berthier-sur-Mer.

Le festival accueillera à nouveau le célèbre sommelier et amoureux du vin Philippe Lapeyrie qui animera une dégustation VIP de 14 h à 15 h 30, avant la dégustation libre qui débutera à 16 h. Cette année, une quantité limitée de billets courants et prestiges sont offerts en prévente à prix réduit à La Marina resto-bar de Saint-Jean-Port-Joli.

Le Festival des vins de Saint-Jean-Port-Joli, un événement à but non lucratif, invite à la découverte les amateurs de vin de tous niveaux, et promet une expérience haut de gamme, à la fois festive et instructive. Les profits seront remis à la COFEC afin d’être réinvestis dans les fêtes et événements de la communauté.

Source : COFEC