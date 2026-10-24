Gérald Beaulieu conférencier pour les optimistes

Le congrès annuel des clubs Optimiste du district Est-du-Québec et Acadie a eu lieu récemment à Rivière-du-Loup. Au total, 24 participants représentaient dix des quatorze clubs qui composent le district. Gérald Beaulieu, de La Pocatière, un ami des optimistes, a agi à titre de conférencier.

M. Beaulieu y a parlé de l’expérience de mort imminente qu’il a vécue en 1986 à la suite d’un accident de la route. Selon les organisateurs, les participants sont repartis de cette présentation motivés à agir comme des porteurs de flamme afin d’allumer les membres de leurs clubs respectifs.

Les congressistes ont également entendu des intervenants à propos des différents concours de l’organisation. Lise Fournier a pris la parole au sujet de l’art oratoire, alors que Thérèse Legault est intervenue à propos de l’essai littéraire. Ces deux concours remettent chaque année plus de 7000 $ en bourses d’études à quatre jeunes du district.

« Durant l’année 2025-2026, onze jeunes ont participé aux concours Optimiste. Celui de l’art oratoire donne le privilège de participer au niveau de la région élargie du Québec, pour ensuite espérer accéder à l’échelon international », explique Dany Pelletier, gouverneur sortant du district 55. Le golf junior Optimiste est un autre concours d’envergure internationale ; Benoît Latreille, l’organisateur pour la région Saint-Laurent, a aussi entretenu les participants du congrès à ce sujet.

Au terme de la journée, Bernard Labrecque, de Pointe-au-Père, a été élu au poste de gouverneur, succédant à Dany Pelletier de Rivière-du-Loup. Le district 55 Est-du-Québec et Acadie est composé de 282 membres, et est représenté par les clubs de Montmagny, Cap-Saint-Ignace, Saint-Pascal, Rivière-du-Loup, Rivière-Bleue, Trois-Pistoles, Pointe-au-Père, Mont-Joli, Matane, Saint-Moïse, Amqui, Grande-Rivière, Pabos Mills et Moncton-Dieppe.

Le prochain congrès de district se tiendra en septembre 2027, toujours à Rivière-du-Loup.