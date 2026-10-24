Le troisième tome de Blackrose Saga prend forme à Rivière-Ouelle

Les Éditions Sawin, une maison d’édition de bande dessinée établie à Rivière-Ouelle, préparent la publication de Blackrose Saga – Tome 3 : Lord Daphasu. Entièrement scénarisé et illustré par Nick Micho, l’album est actuellement proposé en prévente sur la plateforme Ulule.

Le troisième tome ramène les lecteurs aux origines de l’univers de Blackrose Saga. Il permet aussi de retrouver plusieurs personnages déjà connus, et en introduit de nouveaux qui viennent enrichir la mythologie de la série.

La série québécoise de dark fantasy met en scène des dieux, des créatures, des guerres entre les mondes, des artefacts anciens et l’énergie du chaos. Avec cette œuvre, les Éditions Sawin développent un univers fantastique depuis Rivière-Ouelle, loin des grands centres.

Une prévente qui dépasse son objectif

La campagne de prévente a dépassé son objectif de 3000 $. C’est dire que l’étape de l’impression approche. Plusieurs contributions sont offertes, notamment des ensembles permettant de découvrir la série depuis le premier tome. Une contribution spéciale donne également à certains lecteurs la possibilité de devenir un personnage du quatrième tome.

Installées dans le Kamouraska, les Éditions Sawin ont été fondées par Nick Micho, auteur et illustrateur originaire de la Matapédia. C’est la seule maison d’édition de bande dessinée de l’Est-du-Québec consacrée principalement au neuvième art.