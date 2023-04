Le Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada est ouvert

Le député fédéral de Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière-du-Loup invite les organismes de bienfaisance, les organismes à but non lucratif, les municipalités ou des groupes d’une communauté des Premières Nations, des Métis ou des Inuits de sa circonscription à présenter leur demande pour le Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada (FAC). La période pour faire une demande est du 15 avril 2023 au 15 mai 2023. Parmi les types de projets admissibles, mentionnons : les systèmes de réfrigération et équipement favorisant la récupération des aliments; la construction ou modernisation de bâtiments communautaire; les rénovations ou projets de modernisation qui réduisent l’empreinte énergétique d’un bâtiment; les serres et jardins communautaires; les initiatives de soutien à l’agriculture ou à l’agroalimentaire. « Le fonds AgriEsprit de FAC appuie les projets dans les collectivités de moins de 150 000 personnes par l’entremise d’organismes de bienfaisance et de groupes sans but lucratif, ainsi que de gouvernements et de groupes des communautés des Premières Nations, des Métis ou des Inuits. Je vous encourage à faire une demande de financement afin d’améliorer la qualité de vie dans votre communauté rurale », annonce le député. Pour de plus amples renseignements, visiter le site Internet fcc-fac.ca et chercher Fonds AgriEsprit de FAC.

Source : Bernard Généreux