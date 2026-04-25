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Gilles Noël devient porte-parole de la FADOQ Bas-Saint-Laurent

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Communiqué de presse

Dans le cadre de ses fonctions, M. Noël participera à plusieurs initiatives, événements et activités de sensibilisation à travers la région. Photo : Courtoisie

La FADOQ – Région Bas-Saint-Laurent annonce la nomination de son nouveau porte-parole, Gilles Noël.

« Reconnu pour son engagement dans la communauté, et pour son intérêt marqué pour le mieux-être des personnes de 50 ans et plus, M. Noël saura porter avec conviction les valeurs de la FADOQ, soit la solidarité, le dynamisme et la valorisation de l’expérience, note l’organisation. Par son implication et sa capacité à rassembler, il contribuera à faire rayonner davantage la mission de la FADOQ – Région Bas-Saint-Laurent, notamment en matière de participation sociale, et de la défense des droits et de la qualité de vie des personnes aînées. Son authenticité, son leadership et son lien avec la communauté représentent des atouts précieux pour notre organisation. »

Source : FADOQ – Région Bas-Saint-Laurent