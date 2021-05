Grand excès de vitesse et capacités affaiblies

Le 22 avril vers 17 h 15, les policiers de la MRC de L’Islet ont été appelés à se rendre à l’intersection du 3e rang et de la route Elgin à Sainte-Louise pour une sortie route suite à une possible conduite dangereuse. Le conducteur, un homme de 24 ans de Rivière-Ouelle, a été mis en état d’arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Il a été gardé détenu et pourrait faire face à différentes accusations, dont refus d’obtempérer à un ordre, conduite dangereuse, méfait de plus de 5000 $, entrave à un agent de la paix et manquement aux conditions de sa probation. Il devrait revenir devant la cour prochainement.