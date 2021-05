Semer le bonheur un galet à la fois

Dans le cadre de la semaine de la santé mentale se tenant du 3 au 9 mai, la CDC ICI Montmagny-L’Islet, en partenariat avec des organismes communautaires du territoire, lance une nouvelle initiative conjuguant créativité avec santé mentale et activité physique dans Montmagny-L’Islet. Intitulé sur Facebook « Trouve mon galet Montmagny-L’Islet », ce groupe de partage se veut l’espace d’échange entre les internautes prenant part au mouvement mondial de partage de bonheur.

En effet, depuis plusieurs années, un mouvement populaire s’est développé en Europe où les citoyens décorent des galets et les cachent à divers emplacements dans la ville ou village. Ils publient ensuite une photo de leur galet et de sa position dans le groupe Facebook pour que d’autres personnes le retrouvent et ainsi de suite.

Ce groupe a pour objectif de laisser libre cours à sa créativité, à partager ses réalisations et à répandre du bonheur. Il est important de ne rien rajouter sur le galet comme des yeux en plastique, pour des raisons environnementales.

Les personnes souhaitant prendre part au mouvement ou souhaitant obtenir de l’information peuvent communiquer avec Mélanie Hébert au 418 358-0648, par courriel au ici.ml.mh@gmail.com ou par Messenger.