Les policiers de la MRC de L’Islet ont perquisitionné récemment une résidence de la rue Principale à Saint-Aubert en matière de stupéfiants et procédé à l’arrestation du résident, un homme âgé de 61 ans.

Les agents ont saisi sur place un peu plus de 5 g de cocaïne, plus de 500 $, un cellulaire et une balance.

Le suspect a été libéré et reviendra devant la cour ultérieurement.