Michael Schmouth prend la présidence de la COFEC

La Corporation des Fêtes, événements et espaces culturels (COFEC) de Saint-Jean-Port-Joli a un nouveau visage à sa tête. Élu par acclamation lors de la récente assemblée générale annuelle, Michael Schmouth succède ainsi à Louise Fortin, qui avait assuré la présidence depuis 2022.

Résident de Saint-Jean-Port-Joli, détenteur d’une maîtrise en gestion municipale, et fort de plus de 40 ans d’expérience en développement local et régional, Michael Schmouth a notamment occupé le poste de directeur général de la Ville de La Pocatière jusqu’en 2013. Enthousiaste à l’idée de s’impliquer dans la vie culturelle du village, il a déclaré : « La COFEC est actuellement investie dans un projet culturel et touristique structurant pour notre municipalité, et c’est avec enthousiasme que j’entends m’impliquer. »

Le directeur général de la COFEC, François Garon, a tenu au passage à saluer le travail de la présidente sortante. « Louise a été présidente dans un moment charnière pour la COFEC et elle a su, grâce à ses compétences, son engagement et son dévouement nous mener à bon port. »

Un été riche en événements

La COFEC a aussi profité de l’annonce de son nouveau président pour dresser le bilan d’un été 2025 qui a été foisonnant. En effet, la 36e édition des Concerts d’été au parc Chanoine-Fleury, dirigée par Alain Castonguay, a attiré un public nombreux chaque dimanche du 13 juillet au 10 août, de sorte qu’une nouvelle saison est déjà prévue.

Le festival Chants de marins, du 14 au 17 août, a quant à lui marqué sa 25e édition en réunissant plus de 25 artistes, dont Dominique Fils-Aimé qui a offert un concert au lever du soleil sur le quai. Le 13 septembre, la deuxième édition du Festival des vins de Saint-Jean-Port-Joli a rassemblé de nombreux visiteurs, et a permis d’amasser 6600 $ au profit des activités de la COFEC. Enfin, l’année se conclura avec la 25e édition des Violons d’automne du 17 au 19 octobre, promettant une programmation électrisante de musique traditionnelle.