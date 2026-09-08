Valérie Hamel place les aînés au cœur de ses priorités

La candidate du Parti québécois dans Côte-du-Sud, Valérie Hamel, veut miser sur les soins à domicile et l’adaptation des résidences pour répondre au vieillissement de la population. Sa formation politique propose notamment d’augmenter considérablement le nombre d’heures de services offertes afin de permettre aux aînés de demeurer chez eux le plus longtemps possible.

Pour la candidate péquiste locale, la hausse de la proportion de personnes âgées prévue au cours des 15 prochaines années obligera le Québec à revoir la façon dont il organise ses services. Elle estime que le maintien à domicile doit occuper une place beaucoup plus importante dans cette nouvelle approche.

« La priorité du Parti Québécois sera surtout d’améliorer la couverture des services et soins à domicile, puisque ce sont ce que la majorité des Québécois souhaitent : rester le plus longtemps possible dans leur milieu de vie », affirme Valérie Hamel.

Selon les données du tableau de bord de Santé Québec citées par la candidate, 11 801 personnes seraient actuellement en attente d’un premier service de soutien à domicile, alors que plusieurs milliers d’autres attendraient des services subséquents.

Davantage de soins à domicile

Le Parti québécois propose ainsi son « Plan domicile », qui vise à donner priorité aux soins à domicile et à uniformiser les pratiques et l’offre de services à travers le Québec. La formation souverainiste prévoit un investissement de 1,3 milliard $ et souhaite faire passer le nombre d’heures de soins à domicile de 37,2 millions actuellement à 75 millions d’ici quatre ans. Le PQ entend également revoir la gouvernance afin de faciliter l’accès aux services et réduire la bureaucratie pour qu’une plus grande part des sommes investies soit consacrée directement aux soins.

La formation souhaite par ailleurs améliorer la coordination entre les organismes communautaires, les municipalités, le réseau de la santé, les entreprises d’économie sociale en aide à domicile et le secteur privé. Les CLSC seraient appelés à jouer un rôle central dans cette organisation.

Jusqu’à 10 000 $ pour une maison intergénérationnelle

Le Parti québécois veut aussi faciliter l’adaptation des propriétés aux besoins d’une population vieillissante. Il propose une aide financière pouvant atteindre 10 000 $ pour couvrir une partie des dépenses liées à la transformation d’une propriété en maison intergénérationnelle. Une enveloppe annuelle de 5 millions $ serait consacrée à cette mesure. Le Programme d’adaptation de domicile serait également bonifié de 10 millions $ par année afin de faciliter les travaux permettant aux personnes en perte d’autonomie de continuer à vivre chez elles.

Pour la candidate de Côte-du-Sud, l’amélioration des services et l’adaptation des résidences doivent ainsi aller de pair pour permettre aux aînés de demeurer dans leur milieu de vie et leur communauté. « Le Parti Québécois mettra les aînés au cœur de ses priorités, car ils sont importants pour notre nation québécoise », conclut Valérie Hamel.