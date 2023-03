Horisol valorise les humains et le bois de Lorendo Portes et Fenêtres et Maisons Laprise

L’entreprise adaptée Horisol de Saint-Jean-Port-Joli et les entreprises Lorendo Portes et Fenêtres et Maisons Laprise de Montmagny ont mis en place une collaboration innovante de valorisation de résidus de bois, un exemple brillant et rentable d’économie circulaire réalisée avec l’aide de Synergie Montmagny-L’Islet.

Il s’agit de l’une des retombées du Forum en économie circulaire organisée par Synergie Montmagny-L’Islet et le CAE Montmagny-L’Islet en novembre 2022. L’initiative démontre comment la rencontre entre des entrepreneurs passionnés et engagés de notre région résulte en actions concrètes, permettant, entre autres, d’éviter l’enfouissement de matières.

Horisol est une entreprise d’économie sociale spécialisée dans la transformation du bois et le rabotage qui fournit de l’emploi à des personnes souffrant de limitations fonctionnelles. Il s’agissait donc d’un interlocuteur tout indiqué pour les fabricants magnymontois Lorendo Portes et Fenêtres et Maisons Laprise, qui souhaitaient élever à un niveau supérieur la prise en charge et la valorisation locales de leurs résidus de production.

Mis en contact par Synergie Montmagny-L’Islet, les trois entreprises ont collaboré afin de récupérer et réutiliser intelligemment des chutes de bois et des palettes. Un troisième acteur du milieu des affaires au niveau local, le fabricant de systèmes de rangement Montel, a donné un coup de pouce à leur collaboration en offrant deux palettes de restant de contreplaqué qui n’étaient plus utilisées. Grâce à ce nouveau maillage, instigué cette fois par Horisol lui-même, des boîtes de collecte de bois ont été fabriquées par Horisol et seront installées aux postes de travail des usines de Lorendo Portes et Fenêtres et Maisons Laprise.

Ainsi, les chutes de bois, qui auparavant n’étaient pas pleinement valorisées, sont désormais triées et collectées. Lorendo Portes et Fenêtres en assure la livraison dans le cadre de ses activités de transport existantes. Avec ces chutes, les employés d’Horisol vont fabriquer diverses pièces ou les transformer en bois d’allumage; les résidus qui n’auront pas trouvé de place sur les chaînes de production seront transformés en bran de scie et serviront pour la litière animale.

Cette boucle circulaire génère des bénéfices pour tous. Lorendo Portes et Fenêtres ainsi que Maisons Laprise encouragent les entreprises locales, économisent des frais liés à la disposition de la matière et améliorent leur impact environnemental. Horisol réduit son utilisation de matières vierges en donnant une deuxième vie à des matières résiduelles.

« C’est le type de mandat qui me satisfait grandement, partage Guylaine Harton, directrice générale de Horisol, parce qu’il a un impact à la fois environnemental, économique et social. Nous fournissons un service utile à l’entreprise, et nous, cela nous permet de poursuivre notre mission d’intégration sociale ».

Les entreprises intéressées à confier des mandats à Horisol ou à évaluer le potentiel de leurs matières résiduelles peuvent respectivement contacter Mme Harton au 418 598-3048, ou Aurélie Bousquet de Synergie Montmagny-L’Islet au 418 248-5985 poste 337, ou symbioseindustrielle@montmagny.com.

Source : Synergie Montmagny-L’Islet