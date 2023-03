Stabilité au conseil d’administration de la CCIM

Le 22 mars dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny (CCIM). La CCIM a renouvelé les administrateurs œuvrant au sein de son conseil d’administration, avec six des sept postes d’administrateurs en élection qui ont été reconduits. Une septième candidature élue par acclamation a permis de pourvoir le poste vacant. Le nombre de sièges total sur le conseil d’administration est de 13.

Voici les administrateurs élus et réélus : Annie Gagnon (Annie Gagnon Photographie), Jean-François Ritt (Domaine Ritt), Kathéry Couillard (Carrefour mondial de l’Accordéon), Vincent Bellegarde (Lorendo), Alexandra Lemieux (Vitrerie L.C), Jérôme Labrie (Teknion) et Isabelle Blais (JA Lemieux assurance). Daniel Lachance (Pharmacie Uniprix), Mathieu Audet (Banque Nationale du Canada), Xavier Bernier (Babel Café), Éric Lamirande (Raise Solutions), Louis-David Bourgault (BDC) et Valérie Rancourt-Grenier (LG Cloutier) complètent le conseil d’administration. Alexandre Lemieux assure la présidence de la CCIM, secondée par Jérôme Labrie à titre de vice-président.

La nouvelle année de la CCIM sera selon la présidente et la directrice générale Nicole Robert sous le signe de la consolidation, de l’innovation, de la solidarité entrepreneuriale et d’une vision régionale.

Source : Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny