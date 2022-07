Huit MRC, un collectif au service de la région

Réunis en assemblée générale le 23 juin dernier, les préfets des huit territoires de MRC ont adopté le rapport annuel du Collectif régional de développement (CRD) du Bas-Saint-Laurent. Réélu président, le préfet de la MRC des Basques, M. Bertin Denis, se dit fier de la solidarité des MRC et de l’engagement de partenaires et organisations régionales, facteurs indéniables de succès dans la réalisation des projets et mandats confiés au CRD.

« En cette période où les défis sont nombreux, le conseil d’administration et la direction sont demeurés soucieux d’y répondre, autant dans nos territoires de MRC qu’à l’échelle régionale. Le CRD nous permet en effet d’agir en cohésion et en collaboration, dans une perspective globale pour favoriser le développement durable du territoire. C’est la clé pour soutenir l’avancement du Bas-Saint-Laurent. Nous y croyons et nous sommes plus que jamais engagés vers ce but commun », a précisé le M. Denis.

Près de trente mandats et ententes sont délégués au CRD qui a pour rôle d’en assurer l’administration ou l’opérationnalisation sur une base concertée. Confiés par les MRC et partenaires en région, ces derniers concernent autant les enjeux en attractivité et immigration, la protection des ressources naturelles ou encore le soutien au développement du secteur culturel. Un nombre important d’organisations s’impliquent de près ou de loin dans leur mise en œuvre.

La dernière année en bref

Le lancement et la mise en œuvre de la stratégie régionale en attractivité et des travaux du mandat de la régionalisation de l’immigration ;

La réalisation et la diffusion de fiches d’information et d’un répertoire d’initiatives innovantes favorisant l’épanouissement des personnes aînées dans le cadre de la recherche-action Bien vieillir chez soi ;

La reconduction de l’Entente de partenariat régional visant à soutenir les artistes et organisations culturelles en collaboration avec le Conseil des arts et des lettres du Québec ;

Le soutien à la réalisation de plus de 115 initiatives visant à contrer la pauvreté et l’exclusion sociale par les partenaires des Alliances pour la solidarité dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale ;

La conclusion d’une première Entente sectorielle de développement bioalimentaire grâce à un important consortium de partenaires qui mettent en commun des ressources financières et techniques pour favoriser l’ensemble des maillons de la chaîne alimentaire de la région ;

La poursuite des travaux de lutte à la berce du Caucase et à la berce sphondyle ;

La coordination des Tables de gestion intégrées des ressources et du territoire issues du Programme d’aménagement durable des forêts ainsi que de la Table de concertation sur la forêt privée ;

Des travailleurs et des employeurs plus que jamais mobilisés dans la mise en œuvre du projet unique d’expérimentation des modes de rémunération des ouvriers forestiers, avec 100 travailleurs qui sont engagés dans la 3esaison sylvicole.

Au cours de la dernière année, le CRD a par ailleurs créé le Forum des partenaires du développement régional dont le premier mandat est d’émettre des recommandations en vue du dépôt du Plan régional de développement 2023-2028 du Bas-Saint-Laurent.

Source : Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent