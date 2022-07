Succès pour la journée de la Famille de Saint-Pamphile

La journée de la Famille de Saint-Pamphile était enfin de retour en présentiel le samedi 4 juin dernier après plus de deux ans d’arrêt étant donné la crise sanitaire. En plus du comité de la famille qui a contribué à l’organisation, il y a plusieurs organismes et entreprises qui se sont investis dans cette journée pour en faire une belle réussite.

L’avant-midi a débuté avec la traditionnelle course familiale du Gym-Action de Saint-Pamphile. C’est plus de 30 participants qui ont marché ou couru dans les rues du village à faire soit le parcours de 1 km, de 5 km ou encore le 10 km.

Une autre activité était proposée et organisée par l’Éco-Réussite, le MÉHA Les Noctambules et la Ville, soit un Rallye intergénérationnel. Sept équipes comptant un total de 35 participants ont arpenté les rues à la recherche d’indices pour compléter leurs feuilles réponses. Félicitations à Julianne Leblanc, Denise et Chantal Flamand, l’équipe gagnante qui a remporté deux billets adultes et deux billets enfants pour le Festival du Bûcheux.

En après-midi, les citoyens étaient invités à l’aréna. Jean le Magicien a présenté un spectacle de magie. Il y avait aussi deux jeux gonflables, un atelier de cabane d’oiseaux, des jeux sensoriels offerts par la Maison de la Famille ainsi que la tente à conte et finalement, le Re-Lait a été de la partie aussi. Également, le lancement officiel de la politique municipale pour aîné a été fait avec des membres du comité.

Source : Saint-Pamphile