Rentrée au Cégep : Plus d’étudiants cette année

En cette rentrée académique, c’est avec audace et enthousiasme que le Cégep de La Pocatière lance plusieurs dossiers majeurs articulés autour de ses trois priorités institutionnelles pour l’année 2022-2023 : la réussite de ses étudiants, le développement des effectifs étudiants et l’innovation.

Dans le cadre du Plan d’action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur (PASME), le Cégep a développé un tout nouveau corridor de services et de nouvelles ressources ont été ajoutées afin d’offrir un éventail d’expertises complet de manière proactive et efficace. Ayant à cœur le développement personnel, à la santé mentale et la réussite des étudiants en enseignement supérieur, ce nouveau modèle novateur permet à une travailleuse du milieu d’aller à leur rencontre directement sur le terrain, d’identifier la nature des besoins et de les diriger rapidement vers la bonne ressource (psychologue, sexologue ou travailleuse sociale).

Fort de sa notoriété et de son potentiel attractif, le Cégep accueille au campus de La Pocatière et à ses centres d’études collégiales de Montmagny et du Témiscouata quelques 983 étudiants, une augmentation globale d’une soixantaine d’étudiants par rapport à l’an dernier. De l’ensemble de la population étudiante du Cégep de La Pocatière, 128 étudiants internationaux sont recensés, dont 13 à Montmagny. Il s’agit de la plus importante cohorte d’étudiants internationaux au cours des dernières années. Du côté d’Extra Formation, 371 étudiants sont actuellement inscrits dans l’un ou l’autre des programmes menant à un AEC, une autre augmentation d’une soixantaine d’étudiants par

rapport à l’an dernier.

Au regard de l’année à venir, notons que les programmes Sciences humaines à La Pocatière et Montmagny ainsi que pour Production scénique – Régie et techniques scéniques sont à leur première année de mise en œuvre de leur nouveau programme. Des révisions qui permettront de répondre aux exigences du milieu du travail et qui rehaussent une fois de plus la qualité des formations offertes. Récemment complétés ou en cours de réalisation, nombreux sont les travaux majeurs au Cégep de La Pocatière. Des travaux touchant la ventilation et le bâtiment seront terminés sous peu. Quelques ascenseurs dans le Cégep seront rénovés au cours de l’année et la rénovation d’un immeuble de résidences étudiantes permettra d’augmenter la capacité d’accueil de 25 places. Du côté du CECM, quelques travaux ont également été effectués, notamment liés à l’éclairage, l’insonorisation, le gymnase et la salle de musculation.