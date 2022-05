Inauguration des nouveaux locaux de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

Ce magnifique projet a permis d’établir et maintenir les services suivants : Le Dépano-Meubles peut recevoir vos dons d’objets et/ou de meubles. Il suffit de communiquer avec nous afin de savoir si nous prenons ce que vous voulez nous donner. Pour nous envoyer les photos de vos meubles : depanomeubles@gmail.com. Suivez « Dépano-Meubles » sur Facebook. Nos heures d’ouverture sont les mardi et mercredi de 10 h à 17 h, les jeudi et vendredi de 10 h à 18 h et le samedi de 9 h à 15 h. Également, le Centre psychomoteur Saute-Mouton est un endroit pour les parents et leurs enfants âgés de 0 à 7 ans. Le local est accessible deux fois par semaine et la programmation complète se retrouve sur notre page Facebook « Saute-Mouton ». Le service de halte-garderie et les activités du groupe PACE qui s’y retrouvent également. Finalement, le Centre de périnatalité sociale a comme objectif d’offrir un continuum de services communautaires dès la grossesse, et ce jusqu’à la scolarisation de l’enfant, dans un même endroit, et de créer un lien de confiance durable. Le fait de regrouper plusieurs services de la Maison de la Famille au même endroit permettra de mieux répondre aux besoins des familles de la MRC de L’Islet, et ce, à long terme. Vous pouvez nous joindre en composant le 418 598-2012. Prenez note que le siège social de la Maison de la Famille est toujours au 21 rue Principale, à Saint-Pamphile.