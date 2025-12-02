La SQ met en garde contre une nouvelle vague de textos frauduleux

Plusieurs citoyens issus de différentes régions du Québec ont signalé à la Sûreté du Québec avoir reçu un message texte les informant qu’ils auraient commis une infraction routière. Le texto, rédigé de manière à imiter une communication officielle, invite les destinataires à cliquer sur un lien afin de « régulariser » la situation.

La Sûreté du Québec confirme qu’il s’agit bel et bien d’une arnaque. « Nous tenons à aviser la population qu’il s’agit d’une fraude. Il est important de rappeler que ce n’est pas de cette façon que procèdent les autorités pour informer un citoyen de l’émission d’un constat d’infraction ou pour demander un paiement. »

Les policiers rappellent que jamais un organisme public n’exige le règlement d’une amende par texto, ou via un lien provenant d’un numéro inconnu. Ils encouragent plutôt les citoyens à faire preuve de prudence. « Nous invitons donc les citoyens à ne pas cliquer sur le lien, à supprimer le message, et à demeurer vigilants ».

Selon la SQ, ce type de stratagème vise à récolter des informations personnelles ou financières. Tout acte frauduleux doit être signalé à son service de police local. La fraude est un crime, qu’elle soit commise sur Internet, par téléphone, par texto ou en personne. Elle doit être rapportée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501.