Incendie sur la route 230 à La Pocatière

Les pompiers du service incendie de La Pocatière ont été appelés pour un incendie le 13 août dernier au 1404 de la 4e Avenue Painchaud.

L’appel a été fait par un citoyen à 4 h 16 mardi matin, et les pompiers étaient sur place à 4 h 22. Le feu a pris naissance dans l’entretoit, et a nécessité l’intervention de 21 pompiers. Le sinistre fait l’objet d’une enquête, mais est considéré comme un feu accidentel. Le bâtiment, qui a longtemps abrité l’entreprise OrdinaShop, est aujourd’hui occupé par le commerce Escompte Rigi, et par des locataires résidentiels.

L’un des locataires a pu sortir de l’édifice par ses propres moyens, alors qu’une deuxième a eu besoin de l’assistance des pompiers, aidés par un citoyen. Elle a été prise en charge par la Croix-Rouge. Les dommages sont importants, mais personne n’a été blessé.