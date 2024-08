Tchin-Tchin par Natalie Richard

Albet i Noya Xarel-Lo El Fanio 2023

23,70 $ – 12674221 – 12,5 % – 2,3 g/l – Bio

Un blanc vif et épatant aux arômes de fleurs d’oranger, d’une texture onctueuse qui offre des notes d’abricot, avec des effluves de gingembre et d’amandes qui se déclinent en finale. On trouve rarement des cuvées produites à 100 % xarel-lo, un cépage autochtone espagnol qui fait partie des trois cépages principaux qui composent le cava, avec le macabeo et le parellada. Albet i Noya est un domaine phare du Penedès. Le vignoble familial, fondé en 1978, a toujours été très avant-gardiste dans sa vision. Dès les années 1970, la famille prend le virage biologique, devenant ainsi les pionniers de l’agriculture bio en Catalogne.

Château Mourgues du Grès Costières de Nîmes Galets rouges 2022

19,60 $ – 10259753 – 13 % – 3 g/l – Bio

Un savoureux assemblage de syrah (75 %) et de grenache (25 %), vinifié sans soufre, et qui offre de généreuses notes de violette et de cassis. Le Château Mourgues du Grès est considéré comme l’un des meilleurs vignobles de la Costière de Nîmes, depuis que François Collard a pris la relève de son père en 1990, en collaboration avec son épouse Anne. Sine Sole Nihil — rien sans soleil —, c’est la devise inscrite en latin sur le cadran solaire ornant l’un des murs du château. Ce dernier est une ancienne propriété des Ursulines de Beaucaire au 16e siècle, et doit son nom aux bonnes sœurs : le mot « religieuses » se traduit par « mourgues » en provençal. Le domaine familial s’est agrandi depuis 2019, lorsque Anne Collard a acheté 30 hectares de vignes à six kilomètres du château. Elle mène son projet en collaboration avec l’expertise de son fils Romain au vignoble, et de son mari François à la cave, pour élaborer seulement deux cuvées, en petite quantité. Le nouveau millésime du Côtes du Rhône Anne Collard, vinifié au château Mourgues du Grès dans de nouvelles installations, sera disponible bientôt (SAQ -15208488 – 22,80 $).

Question des lecteurs

Quel est le déroulement du Festival des vins de Saint-Jean-Port-Joli?

C’est le samedi 14 septembre prochain qu’aura lieu le premier Festival des vins de Saint-Jean-Port-Joli, qui se déroulera à la Vigie du Parc des Trois-Bérets de 16 h à 20 h 30. Il reste encore des billets à 25 $, incluant un verre et 10 coupons de dégustation, ainsi que des bracelets VIP à 60 $ qui incluent un verre et la possibilité de déguster une fois tous les produits, en petite quantité. En vous présentant à l’entrée avec votre billet, vous recevrez un verre et vos coupons de dégustation, ou un bracelet. Sur chacune des tables de dégustation, les bouteilles indiqueront combien de coupons sont nécessaires pour déguster le vin. Le nombre de coupons est calculé en fonction du prix du vin. Il sera bien sûr possible de se procurer des coupons supplémentaires sur place, au coût de 1 $ chacun.

Le Festival a l’honneur d’accueillir le célèbre sommelier Philippe Lapeyrie qui animera une conférence VIP, et qui fera le lancement du Festival, en plus de déguster avec les participants. On pourra y découvrir plusieurs vins de partout dans le monde, présentés par une douzaine d’agences invitées, parmi les meilleures au Québec. À la fois festif et instructif, le Festival des vins de Saint-Jean-Port-Joli est un événement à but non lucratif dont les profits seront remis à des organismes locaux. Pour plus de détails et les mises à jour, consultez la page Facebook de l’événement @Festival des vins de Saintjeanportjoli. On peut se procurer des billets sur Eventbrite au eventbrite.ca/e/892963226047?aff=oddtdtcreator.

Envoyez vos questions à notre sommelière à natalie@natalierichard.com