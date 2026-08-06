Incendie suspect à La Pocatière

Peu avant 1 h 30 dans la nuit du 3 au 4 août, les services d’urgence ont été appelés à intervenir à la station-service Esso située sur la route 132, à La Pocatière, en lien avec un incendie survenu alors que l’établissement était fermé. Personne n’a été blessé lors de l’incident.

Certains éléments observés sur les lieux laissent croire que l’origine de l’incendie pourrait être de nature suspecte. La Sûreté du Québec a donc pris en charge l’enquête afin de faire la lumière sur les causes et les circonstances entourant cet événement.

L’enquête est toujours en cours.

Source : Sûreté du Québec