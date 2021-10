Le CAE de Montmagny-L’Islet partenaire de la région à la Foire nationale de l’emploi

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) de Montmagny-L’Islet agit à titre de partenaire financier pour la délégation des MRC de Montmagny et de L’Islet à la 15e édition de la Foire nationale de l’emploi au Stade olympique de Montréal, qui se tenait les 14 et 15 octobre.

La directrice du CAE était présente au plus gros salon de l’emploi et de la formation continue au Canada. Par son soutien financier, le CAE de Montmagny-L’Islet offrait un kiosque aux intervenants qui représentent les deux MRC à cette foire. Cet espace était présenté sous le thème de « Vivre et travailler dans la région de Montmagny-L’Islet ». Rappelons que cette appellation est un concept de la Foire nationale de l’emploi qui est développé pour les entreprises et les organismes d’une même région qui désirent se regrouper pour augmenter leur visibilité.