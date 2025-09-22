Publicité

Interception routière à Tourville : saisie de cocaïne et de comprimés

Image de Communiqué de presse

Communiqué de presse

Sûreté du Québec. Archives Le Placoteux.

Vers 2 h du matin, le 3 septembre dernier, les policiers ont procédé à une interception routière sur la rue Principale, à Tourville. L’opération a mené à l’arrestation d’un homme de 48 ans, originaire de Saint-Pacôme, qui circulait à bord de son véhicule dans le village.

Au cours de l’intervention, les agents ont rapidement remarqué la présence de stupéfiants dans le véhicule. Une fouille subséquente a permis de mettre la main sur environ 13 grammes de cocaïne ainsi que sur 780 comprimés de médicaments d’ordonnance. Le suspect a été libéré sous promesse de comparaître, en attendant la suite de l’enquête.

