Municipalité de Sainte-Louise : Une ex-DG écope d’une peine pour fraude et abus de confiance

Le 19 septembre dernier, au palais de justice de Montmagny, l’ancienne directrice générale de Sainte-Louise Roxanne Desrosiers a reconnu sa culpabilité à des accusations de fraude et d’abus de confiance concernant certains gestes s’étant déroulés entre le 1er juin 2021 et le 1er octobre 2022.

L’enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) a ainsi révélé que l’ex-directrice générale a profité de ses accès informatiques et administratifs pour réaliser des transactions à d’autres fins que le travail. C’est d’ailleurs à la suite d’une plainte que l’enquête a été déclenchée. « Elle a procédé à des achats pour son compte personnel avec la carte de crédit de la Municipalité », a confirmé au Placoteux Mathieu Galarneau, porte-parole du CLCC et de l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

Roxanne Desrosiers a donc été condamnée par le juge à 12 mois d’emprisonnement dans la collectivité, ainsi qu’à une amende compensatoire de 7000 $ qui servira à rembourser les contribuables floués de Sainte-Louise.

L’UPAC appelle à la vigilance

Le CLCC rappelle que toute personne détenant des informations relatives à ce dossier ou à d’autres cas de fraude contre l’État peut les transmettre en tout temps en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur son site web, ou en composant le 1-844-541-UPAC. (Le Placoteux)