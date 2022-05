Invitation à l’exposition « Inclusion : Au travail »

Dans le cadre de la deuxième édition de la semaine de la promotion de la diversité de main-d’œuvre, qui se tiendra du 9 au 13 mai prochains, le C.A.R.E. (Centre d’aide et de recherche d’emploi Montmagny-L’Islet) ainsi que les Carrefours jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny et de la MRC de L’Islet invitent la population de ces MRC à assister à l’exposition « Inclusion : Au travail ». Cette exposition prendra place à la bibliothèque de Montmagny ainsi qu’à L’Islet au 250 boulevard Nilus-Leclerc.

Cette exposition est une initiative du Carrefour d’Action Interculturelle (CAI), un organisme à but non lucratif de la ville de Québec qui accueille et soutient les nouveaux arrivants de tout statut. L’exposition qui provoque la prise de conscience met de l’avant les illustrations de divers artistes qui s’inspirent de témoignages de personnes immigrantes résidant à Québec pour aborder les thématiques de l’inclusion dans les milieux de travail et de l’équité des chances sur le marché de l’emploi. Grâce à l’implication de l’Équipe de recherche en partenariat sur la diversité culturelle et l’immigration dans la région de Québec (EDIQ), le projet met de l’avant des données probantes et des recommandations concrètes pour rendre les milieux de travail plus inclusifs et promouvoir l’équité des chances sur le marché de l’emploi.

Plus que jamais nous entendons parler de diversité de main-d’œuvre. En effet, les propriétaires d’entreprise doivent déployer une plus grande créativité pour combler leurs besoins en matière de recrutement. Les études révèlent que les entreprises ayant le moins de difficultés de recrutement de main-d’œuvre sont celles étant plus inclusives aux gens provenant de toutes les strates de la société. L’importance de bien connaître les différents bassins de main-d’œuvre et l’aide disponible pour soutenir l’embauche de ces travailleurs est plus que primordiale et permet de rendre les processus d’embauche plus inclusifs.

Pour cette deuxième édition de la semaine de la promotion de la diversité de main-d’œuvre, « outre les autres activités 100 % virtuelles offertes aux employeurs, nous voulions offrir à la population de la région, une activité différente qui met en lumière les propos de personnes immigrantes qui ont rencontré des difficultés dans leur recherche d’emploi et qui acceptent de nous les partager à travers un projet d’art visuel », tel que le mentionne Mme Suzanne Frigon, directrice du C.A.R.E. Montmagny-L’Islet.

Source : Centre d’aide et de recherche d’emploi Montmagny-L’Islet