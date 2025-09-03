Projections électorales en Côte-du-Sud : Le Parti québécois grimpe dans les intentions de vote

La victoire sans équivoque du Parti québécois dans la récente élection partielle d’Arthabaska, avec 46 % des voix exprimées pour son candidat Alex Boissonneault, contre 35 % pour le chef conservateur Éric Duhaime, se fait également sentir dans la circonscription de Côte-du-Sud. En effet, selon le site de projection électorale Québec 125, le PQ passe de 29 à 32 % des appuis, soit un gain de trois points sur la précédente mise à jour.

À l’inverse, le PCQ passe de 25 à 23 %, tandis que la Coalition avenir Québec demeure à 21 %, malgré le faible résultat de 7,21 % de leur candidat Keven Brasseur lors de ladite partielle. Le Parti libéral du Québec passe quant à lui de 16 à 15 %, et Québec solidaire perd un point, passant de 7 à 6 %. Pour le moment, le site de projection électorale met les chances du Parti québécois de ravir le comté à 97 %, tandis que les conservateurs et la CAQ se partagent les miettes.

Nationalement, selon le plus récent sondage Léger publié le 18 août dernier, le Parti québécois domine la scène avec 35 % des intentions de vote, suivi du Parti libéral du Québec qui obtient 26 %. La Coalition avenir Québec récolte quant à elle 17 %, tandis que le Parti conservateur du Québec recueille 10 %, devançant Québec solidaire qui obtient 9 %.

L’appui à la souveraineté

Quant à l’appui à la souveraineté du Québec, le dernier sondage Léger indique que 36 % des Québécois appuient cette vision, un pourcentage qui demeure stable depuis juin 2025. Par contre, en Côte-du-Sud, selon Québec 125, l’appui est plus marqué avec 44 % de gens en faveur de la souveraineté, contre 56 % s’y opposant.