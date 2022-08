Traitement jugé inéquitable pour la population de la MRC de L’Islet quant à sa couverture ambulancière

La MRC de L’Islet souhaite souligner son insatisfaction quant à la couverture ambulancière sur son territoire et estime que cette situation, qui perdure depuis trop longtemps, fragilise l’accès aux services d’urgence pour l’ensemble de sa population.

En effet, même si elle ne compte aucun hôpital sur son territoire et que les distances à parcourir pour rejoindre les centres hospitaliers de Montmagny et de La Pocatière sont importantes, la MRC de L’Islet juge que des efforts supplémentaires devraient être mis en œuvre afin d’offrir une couverture ambulancière impeccable en cas d’urgence.

La MRC est d’autant plus désappointée de constater que sa couverture ambulancière n’a vu aucune amélioration au niveau des horaires de faction de soir et de nuit pour le nord du territoire, alors que le gouvernement du Québec a annoncé en début de période estivale une bonification budgétaire de 25 M$ visant spécifiquement à optimiser ce service pour la population de la province. Il est également à souligner que les ambulanciers de la Ville de Saint-Pamphile doivent désormais couvrir le secteur sud de la MRC de Montmagny, augmentant ainsi potentiellement les délais d’intervention.

Le portrait actuel de la couverture ambulancière de la MRC excède les normes présentement en vigueur sur d’autres territoires; ces derniers, contrairement à la MRC de L’Islet, se sont vu octroyer des sommes permettant la conversion d’horaire de faction en horaire à l’heure.

«Ce qui est déplorable, c’est que les calculs effectués par le ministère de la Santé et des Services sociaux ne prennent pas en compte la géographie du territoire et les distances à parcourir afin d’offrir une couverture ambulancière équitable pour tous» de signifier la préfète de la MRC de L’Islet, Mme Anne Caron. Elle rappelle que la MRC de L’Islet a déjà été sévèrement touchée par la perte de son service d’urgence au profit d’une centralisation vers la MRC de Montmagny.

La MRC demande que le CISSS de Chaudière-Appalaches et le ministère de la Santé et des Services sociaux corrigent la situation le plus rapidement au bénéfice de la sécurité de la population de la MRC de L’Islet.

Source : MRC de L’Islet