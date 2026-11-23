Le 16 novembre dernier, l’équipe de la Fromagerie Le Mouton blanc a reçu partenaires, collaborateurs et bailleurs de fonds pour souligner l’ouverture officielle de sa toute nouvelle boutique située au 176, route 230 Ouest à La Pocatière. Rachel White et Pascal-André Bisson, copropriétaires de l’entreprise, ont également profité de cette occasion pour présenter les différents projets à venir, ainsi que leur vision pour la suite.

Lumineuse, accueillante et gourmande, la nouvelle boutique du Mouton blanc a été pensée pour le bien-être de la clientèle. Les allées mènent toutes au généreux comptoir de fromages qui occupe la place d’honneur, aménagé de manière à pouvoir servir plusieurs clients à la fois. « C’était devenu nécessaire, explique Rachel White. Quand il y avait une période d’affluence, ça devenait inconfortable pour tout le monde ! »

C’est la designer commerciale Nadine Lecellier qui a organisé l’espace à l’intérieur de la boutique, autant pour l’efficacité des espaces de travail que pour la mise en valeur des nombreux produits du terroir québécois offerts par la Fromagerie.

Des expertises réunies autour d’une vision commune

Comme pour l’aménagement des lieux, Le Mouton blanc a choisi de s’entourer d’une équipe de professionnels multidisciplinaires dans toutes les étapes du projet. L’entreprise a notamment collaboré avec Papilles et développement, une firme spécialisée en développement bioalimentaire, pour la création d’une nouvelle identité visuelle, l’élaboration d’un plan de commercialisation, et la mise en œuvre d’une stratégie de marketing.

Rachel White et Pasacal-André Bisson ont également fait appel au chef consultant Pierre-Olivier Ferry pour accompagner toute l’équipe de la fromagerie dans les différentes étapes de création d’une dînette gourmande, dont l’ouverture est prévue à l’été 2027. La clientèle pourra y découvrir les fromages de l’entreprise à travers une offre culinaire à déguster sur place, avec pour décor le paysage bucolique des champs du Mouton blanc.

Au terme de sa présentation, le couple White-Bisson a réaffirmé sa volonté de toujours évoluer en demeurant fidèle à son essence des trente dernières années : la pratique d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement, une implication concrète au sein de sa communauté, ainsi que la mise en valeur constante de son territoire, le Kamouraska. (ÉV)