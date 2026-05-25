José D. Soucy est le Patriote de l’année

Notre journaliste José D. Soucy a reçu le prix Hommage au patriote de l’année décerné par le Comité des patriotes de la Côte-du-Sud. La soirée s’est déroulée à La Baleine endiablée à Rivière-Ouelle, en présence d’une vingtaine de patriotes convaincus, dans le cadre de la Journée nationale des patriotes. L’événement était soutenu par la Société nationale de l’Est du Québec.

Après une introduction de l’organisateur Jean-François Vallée, qui a rappelé l’histoire du drapeau fleurdelisé et des armoiries du Québec, les participants ont pu entendre Jasmin Racine, candidat à la maîtrise en économique à l’Université Laval et économiste étudiant au ministère des Finances du Québec, qui a présenté un résumé de ses travaux sur une éventuelle monnaie spécifique dans un Québec indépendant.

Le moment fort de la soirée est venu ensuite, alors que l’ex-collègue de José D. au Placoteux, Maxime Paradis, a offert un vibrant hommage à son camarade qui allait recevoir le titre de Patriote de l’année. Rappelant leur longue amitié avec quelques souvenirs, Maxime a souligné avec un clin d’œil son patriotisme « décomplexé et conservateur, deux caractéristiques qui se font rares dans les médias québécois ». Il a conclu son message en affirmant que « tant qu’il y aura des patriotes comme lui pour nous ramener à l’importance d’un simple fleurdelisé qui suit les battements du Saint-Laurent, nous continuerons d’exister et de rayonner ».

Sur la plaque qui a été remise au récipiendaire, on note que José D. l’a méritée pour sa défense incessante de la fierté québécoise, entre autres lorsqu’il a protesté jusqu’aux plus hautes instances contre l’état lamentable de plusieurs drapeaux dans l’espace public. On y salue également son projet de raviver la mémoire collective des Québécois, en particulier sur la Côte-du-Sud, en y érigeant des statues en mémoire des figures marquantes de notre histoire.

Ému et fier

Se retrouvant pour une fois de l’autre côté du micro, José D. Soucy a réagi à sa nomination avec modestie, mais aussi avec fierté. « C’est le plus grand honneur que j’ai reçu dans ma vie. C’est une réelle surprise. En tant que patriote et nationaliste, ça touche ma corde sensible ! Ce que je fais, je le fais pour la nation, et j’espère que d’autres personnes comme moi pourront aussi faire leur part, à leur façon. »

S’il décline toute velléité d’implication en politique partisane, il soutient que son action et sa passion peuvent porter fruit sans qu’il siège à l’Assemblée nationale. « Je suis très heureux comme ça, et très fier de cette distinction à laquelle je ne m’attendais pas. Comme le disait Robert Bourassa : “le Québec est une société distincte, libre et capable d’assumer son destin et son développement“. Pour le reste, gardons confiance en l’avenir ! »

Le Placoteux peut désormais compter parmi ses collaborateurs deux Patriotes de l’année : José D. Soucy et Roméo Bouchard, qui assistait également à la soirée et qui a chaudement félicité le héros du jour.