Nouveaux aménagements à la décharge du Collège

L’institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ), en collaboration avec l’Organisme des bassins versants du Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup (OBAKIR), Agrisolutions climat et le Groupe conseil agricole de la Côte-du-Sud ont inauguré la décharge du Collège, nouvelle vitrine pour l’entretien des cours d’eau agricoles. Cette inauguration s’est tenue le 29 octobre dernier devant une vingtaine de personnes sur le site de la ferme-école Lapokita.

Lors de l’inauguration, Antoine Plourde-Rouleau, directeur général d’OBAKIR, a expliqué les aménagements mis en place pour permettre à la décharge du Collège de renouer avec ses processus naturels de régularisation. Les travaux réalisés, a rappelé M. Plourde-Rouleau, auront plusieurs effets bénéfiques, notamment une meilleure qualité de l’eau, l’atténuation des crues, et la création d’habitats favorables pour la faune et la flore.

Lors de l’événement, des panneaux destinés à informer les visiteurs sur les principales étapes du projet ont été dévoilés. Les personnes présentes ont également pu assister à une présentation du Groupe conseil agricole de la Côte-du-Sud portant sur l’implantation des cultures de couverture, et sur le projet Agrisolutions climat de l’Union des producteurs agricoles (UPA).

Source : Institut de technologie agroalimentaire du Québec