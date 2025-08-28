Publicité

Jouer au golf pour le Centre Accueil partage du Kamouraska

Image de Communiqué de presse

Communiqué de presse

Photo : Courtoisie

Deux familles de Saint-Pascal ont organisé la neuvième édition de leur tournoi de golf Charest & Rivard « All in » dont les profits ont été remis au Centre Accueil partage du Kamouraska.

Le 16 août dernier, les représentants des familles Charest et Rivard ont remis à Lise Pelletier, présidente du Centre Accueil partage du Kamouraska, un montant de 6500 $ représentant les profits réalisés lors du tournoi de golf tenu le jour même à Saint-Pacôme.

Le tournoi réunissait 68 golfeurs. L’événement a pu dégager un profit de cette nature grâce à la participation de nombreux commanditaires, notamment Construction Marcel Charest et fils.

Source : Daniel Rivard

