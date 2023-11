Saint-Pamphile : Un succès pour l’Halloween au Jardin de la Marguerite

Les amoureux de l’Halloween étaient très heureux au Jardin de la Marguerite. Les membres du comité de la Famille et Aînés étaient présents pour les accueillir et leur offrir des bonbons. Il était aussi possible d’avoir un café pour les aînés en après-midi. Malgré la température glaciale, plus de 250 enfants ont participé, sans compter les classes de l’école Saint-Joseph et les aînés.

La Ville de Saint-Pamphile tient à remercier le comité de la Famille qui, chaque année, s’occupe de l’organisation de l’événement de l’Halloween, sans oublier les pompiers qui étaient présents afin d’assurer la sécurité de tous.

Un merci également à la classe de CPC de l’école secondaire de la Rencontre et la classe ressource de l’école Saint-Joseph pour leur collaboration à la confection des sacs de bonbons qui étaient donnés aux enfants en fin d’après-midi et durant la soirée.

On ne peut parler de l’Halloween sans souligner tout le travail et les efforts du Comité Floralies pour la décoration du Jardin de la Marguerite. Sans sa généreuse aide, le décor n’aurait pas été aussi beau pour la tenue de l’activité.

Le comité a effectué un travail remarquable pour que le jardin soit à la fois effrayant et invitant pour les gens de tous les âges, et ce, autant de jour que de soir.

Source : Ville de Saint-Pamphile