La Journée mondiale des enseignants a été célébrée le 5 octobre. Le Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (SEGP-CSQ) joint sa voix à celle de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) pour rendre hommage aux professeurs. Dans un communiqué, les organisations rappellent que les enseignants accompagnent avec succès les élèves chaque jour, et ce, malgré des conditions de travail jugées difficiles.

« Que ce soit au secteur des jeunes, à la formation professionnelle ou à l’éducation des adultes, les personnes enseignantes inspirent les plus belles réussites dans l’ensemble du réseau scolaire québécois. Le gouvernement doit entendre et mettre en œuvre les solutions qu’elles proposent pour améliorer leur quotidien », souligne la présidente du SEGP-CSQ, Natacha Blanchet, qui insiste sur la nécessité d’écouter les enseignants pour améliorer le quotidien scolaire et assurer l’avenir de la profession.

Un investissement dans la société

De son côté, Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ, rappelle que les enseignants demeurent engagés malgré la surcharge de travail, les compressions budgétaires et les contraintes légales. « Merci aux personnes enseignantes qui, malgré la surcharge de travail, les compressions qui font mal et les multiples nouvelles contraintes légales, continuent d’accompagner les élèves et de nourrir leur réussite. Investir dans les personnes enseignantes en écoutant leurs solutions, c’est aussi investir dans les conditions d’apprentissages des élèves, et donc dans leur avenir et celui de la société québécoise », a-t-il déclaré.

La Journée mondiale des enseignants est organisée depuis 1994 par l’UNESCO, et célébrée chaque 5 octobre à travers le monde. L’événement, soutenu par l’Internationale de l’éducation (IE), met de l’avant l’importance du rôle des enseignants. La Centrale des syndicats du Québec (CSQ), à laquelle est affilié le SEGP, est membre actif de cette organisation internationale.

Le rôle du SEGP-CSQ dans la région

Le Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage représente environ 1200 enseignants œuvrant dans les Centres de services scolaires de Kamouraska–Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs. Ses membres couvrent l’ensemble des secteurs, du préscolaire à la formation générale des adultes. Affilié à la FSE-CSQ et à la CSQ, sa mission est d’assurer la défense des conditions de travail et la reconnaissance de la profession enseignante.