Une équipe renouvelée et engagée pour Saint-Pascal

La mairesse sortante de Saint-Pascal, Solange Morneau, annonce qu’elle sollicite un deuxième mandat à la mairie. Pour l’occasion, elle s’est entourée d’une équipe complète, formée à la fois d’anciens et de nouveaux membres, réunis sous le nom : Ensemble pour Saint-Pascal.

« Cette équipe paritaire se distingue par la diversité de ses profils et la richesse des expertises mises au service de la collectivité », lit-on dans un document transmis aux médias. L’équipe est composée des conseillers d’expérience Francis Ouellet (poste 1), Isabelle Chouinard (poste 2), Josée Chouinard (poste 3) et François Gagné-Bérubé (poste 4). Deux nouvelles figures joignent la formation, soit Caroline Hudon (poste 5) et Alain Potvin (poste 6).

« Dans la continuité des réalisations des quatre dernières années, l’équipe souhaite poursuivre ses actions en s’appuyant sur des valeurs claires : engagement, esprit d’équipe, inclusion, présence sur le terrain, développement, ouverture et environnement durable », écrit-on. L’équipe dit aussi réaffirmer son désir de représenter l’ensemble des citoyens en améliorant ses processus de consultation et sa stratégie de communication.

Se disant attachée à la préservation de la qualité de vie unique et exceptionnelle de Saint-Pascal, l’équipe Ensemble pour Saint-Pascal dit s’engager à maintenir un rythme de croissance et de développement responsable, « en cohérence avec la planification stratégique de la Ville et dans le respect de la capacité de payer des contribuables ».

La formation invite la population à aller voter en grand nombre, si des élections ont lieu le 2 novembre prochain. Vos questions et commentaires peuvent être adressés à ensemblepourstpascal@gmail.com.