Kamouraska célèbre ses champignons

La quatrième rencontre annuelle du Kamouraska mycologique se tiendra le 27 février à Saint-Gabriel-Lalemant. L’événement réunit experts et passionnés pour faire le point sur l’essor de la filière dans la région.

« La rencontre annuelle est un moment privilégié pour les échanges entre tous les intervenants de la filière mycologique. Elle est la démonstration parfaite de la force d’un groupe uni par une passion commune et intéressé par son expansion », affirme Sylvain Roy, préfet élu de la MRC de Kamouraska.

Près d’une centaine de participants sont attendus à la salle municipale de Saint-Gabriel-Lalemant pour assister aux conférences, panels d’experts et présentations des faits marquants de 2024. Un accent sera mis sur les développements à venir, et sur les projets d’entreprises du secteur mycologique.

Le prix Rosaire sera remis pour une deuxième année consécutive à une personne ayant contribué de façon significative au développement du domaine dans la région.

En fin de journée, un quatre à six réunira les participants autour de bouchées et cocktails aux saveurs mycologiques, favorisant les échanges et les nouvelles collaborations. Une Zone conseil permettra aussi aux entrepreneurs de bénéficier de l’expertise d’intervenants spécialisés.

Le Kamouraska mycologique compte sur le soutien de partenaires tels que la MRC de Kamouraska, Biopterre, la SADC du Kamouraska et Tourisme Kamouraska. La microdistillerie O’Dwyer s’associe également à l’événement en tant que commanditaire. Les inscriptions et la programmation complète sont disponibles sur le site www.mycokamouraska.com.