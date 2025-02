Plongez dans la vie étudiante de l’ITAQ

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) ouvre ses portes aux futurs étudiants en leur offrant plusieurs façons de découvrir ses campus et ses programmes. Les admissions sont en cours jusqu’au 1er mars 2025.

Pour aider les jeunes à faire un choix éclairé, l’ITAQ mise sur des initiatives dynamiques permettant de plonger dans son univers. L’établissement, qui possède des campus à La Pocatière et à Saint-Hyacinthe, propose des contenus immersifs en ligne, ainsi qu’une activité permettant d’expérimenter concrètement la vie étudiante.

Une immersion numérique

Afin d’offrir un aperçu du quotidien de ses étudiants, l’ITAQ diffuse une série de sept courtes vidéos réalisées par ses ambassadeurs. Présentées sur les réseaux sociaux de l’établissement, notamment TikTok, Facebook et Instagram, elles permettent de découvrir les programmes de formation sous un angle authentique. On y voit des étudiants en action dans leurs cours, leurs laboratoires, et diverses activités du campus.

Les programmes mis en lumière incluent Technologie de la production horticole agroenvironnementale, Technologie des procédés et de la qualité des aliments, Technologie des productions animales, Technologie du génie agromécanique, Gestion et technologies d’entreprise agricole, ainsi que le programme de Paysage et commercialisation en horticulture ornementale. Ces formations, axées sur la pratique, préparent les diplômés aux réalités du secteur agroalimentaire.

Devenir étudiant d’un jour

L’ITAQ offre également la possibilité de vivre une journée complète sur ses campus avec l’activité Étudiant d’un jour, qui se poursuit jusqu’à la fin de février. Cette initiative permet aux participants d’assister à des cours et de découvrir les infrastructures sans les contraintes des travaux et des évaluations. L’établissement souligne que cette journée inclut même un repas offert aux visiteurs.

Avec plus de 60 ans d’existence, l’ITAQ demeure l’unique établissement collégial spécialisé en agroalimentaire au Québec. Il se distingue par ses laboratoires et ses fermes-écoles, ainsi que par des infrastructures adaptées aux différentes formations : usines-écoles de transformation alimentaire, installations pour les grands animaux, et équipements de pointe en génie agromécanique.

L’institut est reconnu pour son expertise et son approche concrète, répondant aux besoins de la main-d’œuvre et des entreprises du secteur. Son engagement envers la transition agroécologique s’inscrit également dans une volonté d’adapter la formation aux défis actuels et futurs de l’agriculture.

Les informations sur les programmes, les vidéos des ambassadeurs et les inscriptions à Étudiant d’un jour sont accessibles sur le site web de l’ITAQ.