Le Club des résidents du lac Trois-Saumons initiera 60 jeunes à la pêche

Le Club des résidents du lac Trois-Saumons permettra à 60 jeunes de s’initier à la pêche sportive le 6 juin prochain à Saint-Aubert, dans le cadre du programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune du Québec.

Cette activité, réalisée avec le soutien de Canadian Tire, partenaire principal du programme, et du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, vise à transmettre aux jeunes les bases de la pêche dans un cadre sécuritaire et éducatif.

Sélectionné parmi les projets offrant un encadrement de qualité, Pêche en herbe proposera aux apprentis pêcheurs une formation portant notamment sur l’habitat du poisson, les techniques de pêche, l’éthique du pêcheur, la sécurité, ainsi que les bonnes pratiques liées à la protection de l’environnement. Avec l’autorisation du Ministère, chaque jeune participant recevra un certificat Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche jusqu’à l’âge de 18 ans.