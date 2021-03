Kamouraska : La région évite la « pause »

Le Bas-Saint-Laurent et par ricochet le Kamouraska évitent de se retrouver sur pause jusqu’au 12 avril, contrairement à Québec, Lévis et Gatineau. Toute la région passera néanmoins au palier rouge dès demain 20 h, forçant les salles à manger des restaurants à fermer pour la troisième fois en un an.

Le premier ministre François Legault a indiqué en point de presse que « l’alarme a sonné » et qu’il faut réagir rapidement. La propagation s’est accélérée ces derniers jours en raison de la présence de plus en plus marquée des variants de la COVID-19, dont une des principales conséquences est une accélération de la transmission du virus.

« On ne peut pas exclure que dans les prochains jours, d’autres régions s’ajoutent. La situation évolue rapidement. Les régions où l’on voit actuellement une augmentation, ce n’est pas où l’on s’y attendait », a-t-il déclaré.

En passant au palier rouge, les salles à manger des restaurants bas-laurentiens devront néanmoins fermer à partir de 20 h demain, pour une durée indéterminée. Le couvre-feu demeure quant à lui inchangé, à 21 h 30.

Solidarité

À l’approche de Pâques, le premier ministre a rappelé l’importance d’éviter les rassemblements privés qui sont actuellement pointés du doigt comme étant la cause de l’augmentation des cas dans les régions jugées actuellement « préoccupantes ». « Il n’y a pas encore d’explosions dans les hospitalisations, mais on ne veut pas être obligé de prendre de grandes mesures comme en France et en Ontario », a-t-il ajouté.

Les élus kamourakois ont également joint leur voix à celle du gouvernement. « Ce n’est surtout pas le temps de lâcher. Les beaux jours s’en viennent grâce à l’accélération de la vaccination et au respect des règles sanitaires. Limitons nos déplacements et nos contacts au strict minimum pour freiner le virus. Soyons solidaires dans tout le Bas-Saint-Laurent et continuons de nous protéger », ont-ils indiqué par voix de communiqué.

Vaccination

Le taux de vaccination atteint actuellement près de 12 % au Bas-Saint-Laurent, soit 23 780 personnes. Mardi, le premier ministre a mentionné que davantage de doses de vaccins devaient être envoyées dans les régions connaissant une recrudescence des cas de COVID-19. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonçait d’ailleurs que le rythme de la vaccination devait s’accélérer dans les prochains jours par l’administration quotidienne de 1700 à 2100 doses quotidiennes. 2116 rendez-vous ont dû néanmoins être annulés pour la seule journée du 1er avril en prévision d’une tempête hivernale majeure.

43 nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés le 31 mars au Bas-Saint-Laurent, dont huit au Kamouraska. 303 cas sont actuellement actifs dans la région, la forte majorité associée à un variant du virus. Au Kamouraska, 88 cas sont toujours actifs.