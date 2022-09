La baisse des prix du bois de sciage résineux sème l’inquiétude

Eux-mêmes inquiets, ils ont recueilli des commentaires dans les différents secteurs du territoire concernant la baisse des prix du bois de sciage résineux. Devant cette situation, ajoutée à tous les autres éléments comme entre autres la hausse des coûts du carburant, les producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent ne pourront plus se permettre de produire à perte du bois à être livré aux usines. « Les coûts augmentent pour tous les intervenants que ce soit pour les entrepreneurs forestiers, pour les transporteurs, les industriels aussi. C’est le même phénomène pour les producteurs forestiers », indique M. Maurice Veilleux, président du SPFBSL. Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent sonne ainsi l’alarme dans l’espoir que la situation actuelle se résorbe le plus rapidement possible, afin de ne pas nuire à cette industrie qui contribue grandement à l’économie régionale et est présente dans l’ensemble du territoire. Rappelons que le Bas-Saint-Laurent est le berceau de l’aménagement durable et que la forêt privée représente 50 % des volumes nécessaires aux usines. Le SPFBSL rassemble les 8 954 propriétaires forestiers qui parlent d’une seule voix pour défendre leurs intérêts sociaux et économiques.