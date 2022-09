Le CISSS rappelé à l’ordre par l’Autorité des marchés publics

« À la suite d’une plainte, l’AMP a initié une vérification pour déterminer si le CISSS-BSL a respecté le cadre normatif applicable dans le but de recourir au régime d’exception d’octroi d’un contrat de gré à gré », peut-on lire. Un contrat de gré à gré est un contrat choisi par l’administration et non donné au plus bas soumissionnaire.